منتخب مصر يفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب

كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، فوزا مهما على حساب منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد عبدالله في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز احتل المنتخب الوطني، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، فيما جاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الأخير دون أي نقاط.

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة منتخب زامبيا أمام منتخب سيراليون، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد هيئة قناة السويس.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون".