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عمر مرموش يقترب من أولى ألقابه مع مانشستر سيتي.. ما القصة؟

08:34 ص الإثنين 28 أبريل 2025
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  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش من ديربي مانشستر (1)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
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اقترب النجم المصري، عمر مرموش، من حصد أولى ألقابه مع فريق مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ساهم مرموش في صناعة الهدف الثاني لجفارديول.

وتأهل السيتي إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع كريستال بالاس الذي فاز على أستون فيلا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 17 من شهر مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عاما انضم إلى السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام فورست كأس الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
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