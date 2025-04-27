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محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخا بالدوري الإنجليزي

12:56 م الأحد 27 أبريل 2025

احتفال صلاح بعلم مصر

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كتب - محمد القرش:

حقق المحترف المصري، محمد صلاح، رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا في مباراة الفوز على توتنهام بخماسية مقابل هدف والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر التاريخ معادلا مانشستر يونايتد.

وانفرد المصري بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 185 هدفا متفوقا على أجويرو صاحب الـ 184 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1. آلان شيرر - 260 هدفا

2. هاري كين - 213 هدفا

3. واين روني - 208 هدف

4. أندي كول - 187 هدفا

5. محمد صلاح - 185 هدفا

6. سيرخيو أجويرو - 184 هدفا

7. فرانك لامبارد - 177 هدفا

8. تييري هنري - 175 هدفا

9. روبي فاولر - 163 هدفا

10. جيرمان ديفو - 162 هدفا

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