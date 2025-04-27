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"في الرأس وخطيرة".. مصدر يكشف طبيعة إصابة لاعب منتخب مصر للشباب

11:34 م الأحد 27 أبريل 2025

منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا تحت 20 عاما

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كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، مؤمن شريف، لإصابة خطيرة في مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن اللاعب تعرض لإصابة خطيرة في الرأس أثناء مباراة جنوب إفريقي والتي نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة من الملعب.

وقال المصدر إنه تم تشخيص الإصابة بأنها ارتجاج في المخ، حيث يخضع الآن للعلاج المناسب والمتابعة الدورية.

يُذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره جنوب إفريقيا في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

مؤمن شريف لاعب منتخب مصر للشباب والاتحاد السكندري

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