كتب - يوسف محمد:

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على أن المدرب الهولندي آرني سلوت، ساهم في تطور مستواه وجعله لاعبا أفضل.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية": "سلوت كان صريحا معنا منذ اليوم الأول داخل النادي، نجح في جعل حياتنا أفضل لأنه أخبرنا بما يحتاجه بشكل واضح".

وأضاف: "من الواضح أن آرني سلوت جعل مني لاعبا أفضل، خاصة وأنني لم أعد أحتاج إلى تقديم الواجبات الدفاعية في الوقت الحالي بشكل كبير".

وتابع: "أخبرت سلوت، أنه حينما يقوم بإعفائي من تقديم المهام والواجبات الدفاعية، سأقوم بمساعدته بشكل كبير ومنحه ما يحتاجه في الشق الهجومي وسعيد بالنجاح في تحقيق هذا الأمر".

وواصل: "الفوز بالدوري الإنجليزي، في حضور جماهير ليفربول شيئ لا يصدق، وهو إنجاز أفضل بكثير من إنجاز الفوز باللقب عام 2020".

وكان فريق ليفربول تمكن من حسم لقب الدوري الإنجليزي اليوم لصالحه، بعد الفوز على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا وبفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي وكذلك ألكسندر إيزاك، برصيد 21 هدفا لكلا منهما.

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