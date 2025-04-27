"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على نوتنجهام

كتب - محمد عبد السلام:

نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء كلا من ريكو لويس في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله جفارديول النتيجة في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز ضمن فريق مان سيتي الصعود إلى نهائي كأس الاتحاد، ليواجه نظيره كريستال بالاس الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش، الذي تمكن من صناعة الهدف الثاني للسيتي في اللقب لزميله جفارديول.

وتقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين فريقي مان سيتي وكريستال بالاس، يوم السبت الموافق 17 مايو.