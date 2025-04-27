"بعد حسم اللقب".. ليفربول يعادل عدد ألقاب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في التاريخ، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في الجولة 34.

وأعاد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي إلى خزائنه بعد غياب خمس سنوات، بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف مقابل هدف واحد اليوم.

واحتفل لاعبو ليفربول والجماهير الحمراء بهذا الإنجاز الكبير، الذي يعد تتويجًا لجهود استمرت عام كامل، بعد آخر تتويج للفريق باللقب في موسم 2019-2020.

وبهذا التتويج، يعزز ليفربول سجله في عدد ألقاب الدوري الإنجليزي إلى 20 ، معادلا رقم مع مانشستر يونايتد.