مصدر بـ "فرينكفاروزي" لمصراوي: نوافق على بيع محمد بن رمضان بشرط

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر بنادي فرينكفاروزي المجري، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع نجم وسط الفريق محمد علي بن رمضان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بنادي فرينكفاروزي المجري في تصريحات خاصة لمصراوي: " الأهلي دخل بالفعل في مفاوضات مع محمد علي بن رمضان، ولا نمانع في بيع اللاعب بشرط تلبية مطالبنا".

وأضاف مصدر آخر اشترط عدم ذكر اسمه "حتى الآن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي، هناك بعض التفاصيل المادية، يتم الاتفاق عليها في الوقت الحالي".

وكان مصدر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن اللاعب يرتبط بعقد مع الفريق المجري، حتى نهاية الموسم المقبل ولا يحق للأهلي الحصول على توقيعه الآن، لكن الأمر يتعلق بتجديد رغبة النادي في ضم اللاعب".

وسبق ودخل الأهلي في مفاوضات قوية، مع الفريق المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقام بعرض مبلغ يصل إلى 2.5 مليون يورو، طبقا لما تم الكشف عنه في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب رفض النادي المجري تقسيط المقابل المادي.

وتضم قائمة المارد الأحمر في الوقت الحالي خمسة لاعبين أجانب، هم: "أشرف داري، يحيى عطية الله المعار من سوتشي الروسي، علي معلول، أشرف بن شرقي وجراديشار".

كما يعود للأهلي عقب نهاية الموسم كلا من، المالي آليو ديانج المعار للخلود السعودي، محمد الضاوي كريستو المعار للصفاقسي التونسي، بالإضافة إلى المغربي رضا سليم الذي رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه أقوى الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في يونيو المقبل.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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