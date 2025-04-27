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علم مصر يظهر في ملعب أنفيلد بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

09:47 م الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    احتفال صلاح بعلم مصر
  • عرض 9 صورة
    صلاح
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كتب - يوسف محمد:

ظهر العلم المصري اليوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري، خلال احتفالات لاعبي فريق ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحصد فريق ليفربول الإنجليزي اليوم، لقب بطولة الدوري الإنجليزي اليوم، عقب الفوز على حساب نظيره توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 20 لقب.

وحرص النجم المصري محمد صلاح على حمل علم مصر، خلال الاحتفال مع جماهير الريدز عقب نهاية المباراة أمام توتنهام.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف فريقه الرابع في مرمى توتنهام اليوم، ليرفع عدد أهداف في البريميرليج هذا الموسم، إلى الهدف رقم 28.

ويذكر أن النجم المصري يحتل حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 28 هدفا وبفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي وألكسندار إيزاك لاعب نيوكاسل برصيد 28 هدفا لكلا منهما.

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