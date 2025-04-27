كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي اليوم، في حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي، عقب الفوز على حساب نظيره توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

ورفع فريق ليفربول عدد ألقابه في بطولة الدوري الإنجليزي، إلى اللقب رقم 20 في تاريخه.

وظهر النجم المصري محمد صلاح، وهو يحتفل رفقة لاعبي الريدز عقب نهاية المباراة ويلتقط معهم الصور التذكارية.

كما ظهر النجم المصري، وهو يحاول الابتعاد عن زميله داروين نونيز، الذي كان يحتفل بأحد زجاجات الخمر وحاول تفريغ المشروب على النجم المصري.

ويذكر أن النجم المصري يحتل حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 28 هدفا وبفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي.

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