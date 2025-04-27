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"الأكثر على مر العصور".. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي تاريخي

08:34 م الأحد 27 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

واصل النجم المصري، محمد صلاح، كتابة التاريخ مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الرابع في مرمى توتنهام هوتسبير بخماسية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من الأجانب عبر التاريخ برصيد 185 هدفا، متفوقا على أجويرو صاحب الـ184.

وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 عبر التاريخ معادلا بطولات مانشستر يونايتد من البريميرليج.

يُذكر أن المصري انتقل إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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