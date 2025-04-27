5 مميزات.. على ماذا حصل ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في التاريخ، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في الجولة 34.

واستطاع الريدز الفوز باللقب قبل 4 جولات كاملة من انتهاء منافسات موسم الدوري الإنجليزي 2024/25.

كأس الدوري الإنجليزي

وسيحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز المعلق به الشرائط الحمراء والبيضاء والتي ترمز إلى ألوان النادي.

ويُصنع كل موسم كأسان يتضمنان قاعدة محفور عليها اسم بطل الدوري الإنجليزي، ويبقى أحدهما مع الفريق البطل، بينما يتم استخدام الآخر من قبل الدوري.

ويبلغ ارتفاع كل كأس ١٠٤ سم وعرضه ٦١ سم، ويزن ٢٥.٤ كجم، حيث تزن القاعدة التي تُنقش عليها أسماء الأبطال 15.9 كجم.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي يُسلَّم فيها كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لليفربول في ملعب أنفيلد وهو ممتلئ بالجماهير.

وعندما تُوِّج ليفربول بالبطولة في موسم 2019/20، استلم الكأس في ملعب فارغ بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز

وبالإضافة إلى حصوله على الكأس، سيحصل ليفربول على ميداليات الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فإن أبطال البريميرليج يتلقون 40 ميدالية تذكارية "يقدمها النادي إلى مدربه ولاعبيه ومسؤوليه كما يراه مناسبًا بشرط أن يكون اللاعب قد شارك في 5 مباريات بالموسم الجاري".

وفي الوقت الحاضر، شارك 21 لاعبًا من ليفربول خمس مواجهات أو أكثر مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجوائز المالية لبطل الدوري الإنجليزي

في الدوري الإنجليزي لا توجد جوائز مالية محددة للفريق الفائز باللقب، لكن بالطبع يحصل النادي على أعلى مكافأة من بين الـ20 نادي.

ويحصل النادي البطل على 20 ضعفًا من مكافأة الاستحقاق الأساسية، والنادي الذي يحتل المركز الثاني 19 مرة، وهكذا حتى النادي الذي يحتل المركز الأخير الذي يحصل على ضعف مكافأة الاستحقاق مرة واحدة.

وفي العام الماضي، حصل مانشستر سيتي على أعلى مبلغ مكافأة استحقاق بقيمة 22.6 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل شيفيلد يونايتد على أقل مبلغ مكافأة استحقاق (1.1 مليون جنيه إسترليني) باعتباره النادي الذي تذيل الترتيب.

كما ضمن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على الرغم من أن ليفربول قد ضمن ذلك بالفعل، حيث أكد وجوده بين الخمسة الأوائل .

ويضمن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على الرغم من أن ليفربول قد ضمن ذلك بالفعل، حيث أكد وجوده بين الخمسة الأوائل.

ويحصل أبطال البريميرليج على الحق في اللعب في مباراة الافتتاح التقليدية لكرة القدم الإنجليزية للموسم التالي، وهي بطولة الدرع الخيرية، حيث يواجه الفائزون بالدوري الإنجليزي الممتاز الفائزين بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أسبوع من بدء موسم الدوري.