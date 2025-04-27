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"لأول مرة في التاريخ".. سيبما إلى نهائي كأس الكونفدرالية على حساب ستيلينبوش

06:24 م الأحد 27 أبريل 2025

احتفال للاعبي سيمبا التنزاني (1)

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كتب - محمد القرش:

تأهل فريق سيمبا التنزاني إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على نظيره ستيلينبوش بهدف دون رد بنتيجة المباراتين.

وكان الفريق التنزاني فاز على الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مواجهة الذهاب، بينما حسم التعادل السلبي لقاء الإياب.

وتأهل فريق ستيلينبوش إلى نصف النهائي على حساب الزمالك، بينما انتصر سيمبا على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في نتيجة المباراتين 2-2.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 25 مايو، بين سيمبا والمتأهل من مباراة نهضة بركان وشباب القسنطيني.

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سيمبا كأس الكونفدرالية المصري الزمالك ستيلينبوش
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