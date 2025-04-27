لحظة بلحظة.. ليفربول 3-1 توتنهام هوتسبير.. هدف جاكبو

متابعة - محمد القرش:

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول للتعادل فقط والوصول إلى النقطة 80 من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر التاريخ.

تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السداسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام

بداية المباراة

دومينيك سولانكي يسجل هدف تقدم توتنهام في الدقيقة 12

لويس دياز يسجل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 16

ماك اليستر يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 24

كودي جاكبو يسجل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 34

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول على توتنهام 3-1

بطاقة صفراء لـ جاكبو في الدقيقة 34