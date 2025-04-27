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قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر للشباب وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

05:47 م الأحد 27 أبريل 2025

منتخب مصر للشباب

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كتب - يوسف محمد:

يفتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ب، مبارياته ببطولة أمم أفريقيا اليوم، بمواجهة جنوب أفريقي اليوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب 2025، خلال الفترة من 17 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا اليوم، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 8" لنقل المباراة.

كما أعلنت قناة "أون سبورت" نقل المباراة، عبر التردد الأرضي الخاص بها.

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