رافينيا يواسي لاعبي ريال مدريد بعد خسارة كأس ملك إسبانيا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

حصد نادي برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا للمرة 32 في تاريخه، بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين أمس السبت.

وفي لفتة طيبة، حرص رافينيا لاعب برشلونة على مواساة لاعبي ريال مدريد، حيث ذهب لعناق مواطنه فينيسيوس.

ومن ثم ذهب إلى لوكاس فاسكيز الذي كان يجلس أرضا وساعده على النهوض، واتجه بعدها إلى مصافحة اندريك وأردا جولر وتيبو كورتوا.

وفي مباراة الكلاسيكو، افتتح بيدري التسجيل لبرشلونة والذي رد عليه كيليان مبابي بهدف التعادل، قبل أن يسجل تشاوميني الهدف الثاني للريال، ويضيف فيران توريس تعادل البارسا بعدها بـ 7 دقائق.

ومع الذهاب إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء وقت المباراة الأساسي بالتعادل الإيجابي 2-2، سجل كوندي هدف فوز وتتويج برشلونة عن طريق صاروخية سكنت شباك تيبو كورتوا في الدقيقة 116.

رافينها مع لاعبين ريال مدريد بعد المباراة ❤👏🏼

pic.twitter.com/7fNGfVhMAp — عمرو (@bt3) April 27, 2025

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