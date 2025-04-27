عقوبة قاسية منتظرة للاعب الريال عما قام به في مباراة برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصبح المحترف الألماني بصفوف ريال مدريد، أنطونيو روديجر، مهددًا بعقوبة قاسية بعد إلقائه زجاجة مياه على حكم مباراتهم أمام برشلونة.

وخسر فريق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره برشلونة مساء أمس السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ضد الألماني روديجر بسبب طريقة الاعتراض على أحد القرارات وهو على مقاعد البدلاء.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن حكم مباراة الكلاسيكو دوّن في تقريره الرسمي أن روديجير ألقى زجاجة مياه تجاهه ما يضعه تحت طائلة المادة رقم 101 بلوائح الاتحاد المحلي الخاصة بـ"الاعتداءات على الحكام دون أن يصيبهم".

وأوضحت الإذاعة أن روديجر أصبح مهددًا بذلك بالإيقاف لفترة تتراوح مابين 4 إلى 12 مباراة بحسب قرارات لجنة الانضباط على أن يتم تطبيق العقوبة بكافة المسابقات المحلية وليست بطولة كأس الملك فقط.

وكان روديجر قد دوّن عبر Story على حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الأحد:"بالطبع لا يوجد أي عذر لتصرفي الليلة الماضية.. أنا آسف جدًا لذلك، لقد لعبنا مباراة جيدة جدًا من الشوط الثاني وما بعد ذلك".

وأتم المدافع الألماني الدولي بقوله:"بعد الشوط الإضافي لم يكن بإمكاني مساعدة فريقي بعد خروجي من المباراة وقبل الصافرة الأخيرة ارتكبت خطأ.. أعتذر مرة أخرى للحكم وللجميع الذين خذلتهم الليلة الماضية".

وشارك روديجر مع ريال مدريد بالموسم الحالي بـ 49 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

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