طاقم حكام مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
كتب ـ محمد الميموني:
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة أرسنال و نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا .
ويلتقي أرسنال نظيره باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 29 أبريل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.
موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان
وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء.
ونعرض لكم في السطور التالية حكام مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان كالتالي:
ـ سلافكو فينسيتش ، حكم ساحة
ـ توماز كلانشنيك، حكم مساعد أول
ـ أندراز كوفاسيتش، حكم ثاني
ـ ماتي جوغ، حكم لرابعاً
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