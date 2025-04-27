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طاقم حكام مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

04:28 م الأحد 27 أبريل 2025

أرسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة أرسنال و نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا .

ويلتقي أرسنال نظيره باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 29 أبريل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء.

ونعرض لكم في السطور التالية حكام مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان كالتالي:

ـ سلافكو فينسيتش ، حكم ساحة

ـ توماز كلانشنيك، حكم مساعد أول

ـ أندراز كوفاسيتش، حكم ثاني

ـ ماتي جوغ، حكم لرابعاً

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باريس سان جيرمان أرسنال دوري أبطال أوروبا
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