تطور في مفاوضات الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي بعد خسارة الريال كأس الملك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات عن ثقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في إتمام التعاقد مع المدير الفني أنشيلوتي لقيادة منتخب بلاده.

وأشار فابريزيو عبر حسابه منصة إكس، اليوم الأحد، إلى أن الاتحاد البرازيلي واثق جدًا من حصوله على الضوء الأخضر للتعاقد مع كارلو أنشيلوتي كمدرب جديد لمنتخب بلاده.

وأتم الصحفي الإيطالي تدوينته بالتنويه إلى أن الاتحاد البرازيلي لديه ثقة في قيادة أنشيلوتي لمنتخب بلادهم قبل كأس العالم للأندية وإلى أن ما يتبقى هو توصل ممثلو الاتحاد البرازيلي المتواجدون في إسبانيا للاتفاق بانتظار قرارات ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا مساء أمس السبت تحت قيادة مدربه أنشيلوتي على يد برشلونة.

يذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن في نهاية مارس الماضي إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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