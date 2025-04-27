كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن توصل مسؤولو نادي الوداد المغربي لاتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي لناديه رولاني موكوينا على فسخ التعاقد.

وذكر موقع سبورت 7 المغربي، عبر تقرير له اليوم الأحد، أن رئيس نادي الوداد هشام آيت منا قد توصل لاتفاق مع موكوينا لفسخ التعاقد بالتراضي على أن يكتفي المدرب بالحصول فقط على المستحقات المتأخرة.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المدرب الجنوب أفريقي لن يستند على بند الشرط الجزائي في العقد مع الوداد البالغ مليون دولار في حال فسخ أحد الطرفين للتعاقد دون موافقة الجانب الآخر.

ويحتل فريق الوداد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجيش الملكي الوصيف و15 نقطة عن نهضة بركان المتصدر الذي ضمن التتويج باللقب.

ويستعد نادي الوداد كذلك للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أندية مانشستر سيتي، يوفنتوس والعين الإماراتي.

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