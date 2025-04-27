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"البارسا يحكم".. ماذا قالت الصحف العالمية عن ثلاثية برشلونة ضد ريال مدريد؟

12:26 م الأحد 27 أبريل 2025
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    صحيفة سوبر
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    صحيفة آس الإسبانية
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    صحيفة إل موندو
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    صحيفة ماركا
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر فريق برشلونة، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد المباراة الدرامية التي خاضها أمام غريمه ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونجح الفريق الكتالوني في حصد لقب كأس الملك، بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد لقبه الـ32.

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز برشلونة؟

وصدرت صحيفة ماركا صفحتها بعنوان: "البارسا يحكم"، في إشارة إلى الهيمنة التي فرضها الفريق في اللقاء، بينما كتبت صحيفة آس: "فاز برشلونة، فازت كرة القدم".

أما صحيفة سبورت كتبت عنوان: "أكثر من مجرد أبطال"، تعبيرًا عن الروح القتالية للفريق.

وجاء عنوان صحيفة سوبر: "فرملة مفاجئة.. كوندي يحسم النهائي الأكثر توترًا في الوقت الإضافي"، فيما وصفت صحيفة إل موندو التتويج بـ: "كوب كبير.. كأس الملك لبرشلونة".

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برشلونة البارسا ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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