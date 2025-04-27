صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة توتنهام هوتسبراليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبر

وتقام المباراة في الساعة 6:30 مساء على ملعب "أنفيلد".

ونعرض في السطور التالية التشكيل المتوقع لليفربول:

ـ حارس المرمى، أليسون بيكر

ـ خط الدفاع برادلي ، كوناتي ، فان ديك ، تسيميكاس

ـ خط الوسط جرافينبيرخ ، ماك أليستر ،سوبوسلاي

ـ خط الهجوم محمد صلاح ، جوتا ، دياز

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق 12 نقطة عن آرسنال الوصيف، فيما يحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

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