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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

11:39 ص الأحد 27 أبريل 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول و هوتسبير

وتقام المباراة في الساعة 6:30 مساء على ملعب "أنفيلد".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة بينما يحتل توتنهام هوتسبر المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام ليفربول الدوري الإنجليزي
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