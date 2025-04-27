جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مباراتين في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تقام اليوم العديد من المباراة في بطولة الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إقامة مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

بورنموث ضد مانشستر يونايتد، "بي إن سبورتس 1"، 4 مساءً.

ليفربول ضد توتنهام، "بي إن سبورتس 1"، 6.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فينيسيا ضد ميلان، "أبوظبي الرياضية 1"، 1.30 مساءً.

كومو ضد جنوى، "أبو ظبي الرياضية 2"، 1.30 مساءً.

إنتر ضد روما، "أبو ظبي الرياضية 1"، 4 مساءً.

فيورنتينا ضد إمبولي، "أبو ظبي الرياضية 2"، 4 مساءً.

يوفينتوس ضد مونزا، "أبو ظبي الرياضية 1"، 7 مساءً.

نابولي ضد تورينو، "أبو ظبي الرياضية 1"، 9.45 دقيقة مساءً.

أتالانتا ضد ليتشي، "أبو ظبي الرياضية"، 9.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

أنجيه ضد ليل، "بي إن سبورتس 4"، 4 مساءً.

لانس ضد أوكسير، "بي إن سبورتس إكسترا 2"، 6.15 دقيقة مساءً.

مونبلييه ضد ستاد رين، "بي إن سبورتس إكسترا 1"، 6.15 دقيقة مساءً.

نانت ضد تولوز، "بي إن سبورتس 4"، 6.15 دقيقة مساءً.

مارسيليا ضد ستاد بريست، "بي إن سبورتس 4"، 9.45 دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوخوم ضد يونيون برلين، "بي إن سبورتس 5"، 4.30 مساءً.

فيردر بريمن ضد سانت باولي، "بي إن سبورتس إكسترا 3"، 6.30 مساءً.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم

ستيلينبوش ضد سيمبا، "بي إن سبورتس"، 4 مساءً.

شباب قسنطينة ضد نهضة بركان، "بي إن سبورتس"، 7 مساءً.