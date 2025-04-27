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"فوز برشلونة وتشيلسي".. نتائج مباريات أمس السبت

02:42 ص الأحد 27 أبريل 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس السبت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما شهدت مباريات أمس السبت، تحقيق فريق برشلونة الفوز على حساب ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

تشيلسي يفوز على إيفرتون (1-0)

وولفرهامبتون يفوز على ليستر سيتي (3-0)

نيوكاسل يفوز على إبسويتش تاون (3-0)

برايتون يفوز على وست هام (3-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

ستراسبورج يفوز على سانت إيتيان (3-1)

لوهافر يتعادل مع موناكو (1-1)

ليون يفوز على رين (3-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

فرايبورج يفوز على فولفسبورج (1-1)

كيل يفوز على مونشنجلادباخ (4-3)

بوروسيا دورتموند يفوز على هوفنهايم (3-2)

بايرن ميونخ يفوز على ماينز (3-0)

باير ليفركوزن يفوز على أوجسبورج (2-0)

فرانكفورت يفوز على لايبزج (4-0)

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا أمس

برشلونة يفوز على ريال مدريد (3-2)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس

كريستال بالاس يفوز على أستون فيلا (3-0)

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نتائج مباريات أمس الدوري الإنجليزي كأس ملك إسبانيا الدوري الألماني
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