تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وأحرز ثلاثية برشلونة في اللقاء كلا من، بدري في الدقيقة 28، فيران توريس في الدقيقة 84، قبل أن يسجل كوندي الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني.

وعلى الجانب الآخر، أحرز ثنائية ريال مدريد مدريد في اللقاء اللاعب كليان مبابي في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة تمكن فريق برشلونة، من استعادة لقب كأس ملك إسبانيا والتتويج به، بعد غياب 4 مواسم ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى اللقب رقم 32 كأكثر الفرق تتويجا باللقب.