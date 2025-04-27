سيطرة برشلونة.. مركز صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025

اقترب موسم 2024/25 الجاري من الانتهاء، ويشهد سباق الجائزة الأغلى في التاريخ "الكرة الذهبية" إثارة وندية كبيرة.

ويتصدر لاعب برشلونة، رافينيا، السباق بفارق كبير عن باقي المنافسين بعد منافسته على بطولة دوري أبطال أوروبا بقوة وبأرقام قياسية. (وفقا لموقع score 90)

ترتيب سباق البالون دور 2025

1. رافينيا (برشلونة) - 32%

2. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 15%

3. لامين يامال (برشلونة) - 13%

4. محمد صلاح (وليفربول) - 10%

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 8%

6. بيدري (برشلونة) - 7%

7. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 6%

8. ديكلان رايس (أرسنال) - 4%

يُذكر أن محمد صلاح كان يتصدر تلك القائمة لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان تسبب في تراجع ترتيبه.