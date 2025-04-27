كسر رقمه و العودة للتهديف.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟

كتبت-هند عواد:

يقترب ليفربول الإنجليزي من حصد الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخه، إذ أنه يحتاج لنقطة واحدة عندما يواجه توتنهام مساء اليوم، في الجولة 34 من المسابقة.

وخسر ليفربول مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر، الثانية أمام فولهام في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن جانبه، يسعى المحترف المصري محمد صلاح لكسر الصيامي التهديفي عندما يواجه توتنهام، إذ أنه لم يسجل في أربع مباريات متتالية في الدوري، وهو لم يسبق له أن فشل في هز الشباك لأكثر من مباراتين متتاليتين في موسم 2024-2025.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟

ينفرد محمد صلاح بقائمة هدافي ليفربول، برصيد 27 هدفا خلال الموسم الحالي، لكنه يسعى لإنهاء غياب التهديفي في مباراة حسم اللقب.

وسجل محمد صلاح 15 هدفًا ضد توتنهام في جميع المسابقات، ولم يسجل أكثر من هذه الأهداف، سوى ضد مانشستر يونايتد (16).

وفي الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح 11 هدفا في شباك توتنهام، ليأتي في المركز الثاني خلف آلان شيرر الذي سجل 14 هدفا.

جدير بالذكر أن توتنهام فاز في اثنتين فقط من آخر 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول (تعادل 6 خسر 16)، وكلا الانتصارين جاءا على أرضهما.

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