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"ثلاثي هجومي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك

09:33 م السبت 26 أبريل 2025
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    ريال مدريد ضد أرسنال (5)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (4)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (7)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (2)
  • عرض 15 صورة
    ريال مدريد ضد أرسنال (8)
  • عرض 15 صورة
    مبابي قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    لوكا مودريتش قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لا كارتوخا".

وجاء تشكيل مباراة ريال مدريد للقاء كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، أسينسيو وميندي.

خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني وفالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، رودريجو وفنيسيوس جونيور.

وفضل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عدم البدء بالنجم الفرنسي كليان مبابي، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

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