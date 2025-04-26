فوز تشيلسي ونيوكاسل.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

أقيمت 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة.

وفاز تشيلسي على نظيره إيفرتون بهدف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد على منافسه إبسويتش تاون بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيفرتون - (1-0)

برايتون ضد وست هام يونايتد - (3-2)

نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون - (3-0)

ولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - (3-0)

ساوثامبتون ضد فولهام - (1-2)

وتستكمل مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث.