تقارير تكشف وجهة كيفين دي بروين الأقرب عقب الرحيل عن مان سيتي

كتب - يوسف محمد:

كشف الصحفي الإيطالي المختص في أمور الانتقالات فابريزيو رومانو، حقيقة تواصل فريق كومو الإيطالي مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مان سيتي للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفي المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية خلال الساعات الماضية، إلى وجود اهتمام من قبل إدارة فريق كومو للتعاقد مع النجم البلجيكي، في ظل انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نادي كومو الإيطالي لم يتواصل مع كيفن دي بروين، رغم التقارير الأخيرة".

وأضاف: "كما أن تشيلسي لا يجري أي محادثات مع دي بروين، والأمر نفسه بشأن ما يثار حول مفاوضاته مع إنتر ميامي".

واختتم رومانو: " عرض شيكاغو فاير الأمريكي، الذي تم الكشف عنه قبل عشرة أيام، مازال مطروحًا على الطاولة".

وكان دي بروين أعلن منذ فترة رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك دي بروين خلال الموسم الحالي رفقة مان سيتي، في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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