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تقارير تكشف وجهة كيفين دي بروين الأقرب عقب الرحيل عن مان سيتي

06:07 م السبت 26 أبريل 2025
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    دي بروين وكورتوا يمثلان منتخب بلجيكا (2)
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    دي بروين لاعب بلجيكا
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    كيفين دي بروين وهالاند
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    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 13 صورة
    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 13 صورة
    دي بروين
  • عرض 13 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    دي بروين
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    كيفن دي بروين وهالاند
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كتب - يوسف محمد:

كشف الصحفي الإيطالي المختص في أمور الانتقالات فابريزيو رومانو، حقيقة تواصل فريق كومو الإيطالي مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مان سيتي للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفي المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية خلال الساعات الماضية، إلى وجود اهتمام من قبل إدارة فريق كومو للتعاقد مع النجم البلجيكي، في ظل انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نادي كومو الإيطالي لم يتواصل مع كيفن دي بروين، رغم التقارير الأخيرة".

وأضاف: "كما أن تشيلسي لا يجري أي محادثات مع دي بروين، والأمر نفسه بشأن ما يثار حول مفاوضاته مع إنتر ميامي".

واختتم رومانو: " عرض شيكاغو فاير الأمريكي، الذي تم الكشف عنه قبل عشرة أيام، مازال مطروحًا على الطاولة".

وكان دي بروين أعلن منذ فترة رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك دي بروين خلال الموسم الحالي رفقة مان سيتي، في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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كيفين دي بروين كومو الإيطالي فابريزيو رومانو الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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