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"الأهلى محتاج هدوء".. شوبير يوجّه نصيحة لمجلس إدارة الأحمر بعد الخروج من أفريقيا

06:02 م السبت 26 أبريل 2025

أحمد شوبير

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كتب - نهى خورشيد

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، نصيحة إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد خروج الفريق من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"كلمتين بهدوء ف وسط العاصفه الاهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقيه ف الدورى العام اولا للمنافسه علي الدورى العام".

وأضاف:"او على الاقل لضمان مقعد في دورى الابطال الموسم القادم عشان كده لازم التفكير بهدوء ودون أي انفعال عند اتخاذ قرارات هامه".

وودع الفريق الكروي بالنادي الأهلى دوري الأبطال، بعد التعادل إيجابياً مع صن داونز بهدف لمثله أمس الجمعة بجانب التعادل السلبي في مواجهة الذهاب، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي إلى النهائي بفضل أفضلية الهدف خارج الديار.

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أحمد شوبير شوبير الأهلي صن داونز
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