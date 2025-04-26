مدة غياب محمد عبد المنعم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي نيس الفرنسي، في بيان رسمي، إصابة المحترف المصري محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بتمزق في الرباط الصليبي.

وفي الدقيقة 63 من مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (فوز نيس 3-1)، سقط محمد عبد المنعم داخل ملعب بارك دي برانس، وخرج باكيا.

وقال بيان نيس، إن الفحوصات الطبية المختلفة التي أجراها محمد عبد المنعم أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

مدة غياب محمد عبد المنعم

وفقا لموقع "DW"، تتراوح مدة غياب اللاعبين المصابين بتمزق في الرباط الصليبي، بين 4 لـ 6 أشهر، قبل العودة واللعب بشكل طبيعي.

وتعتمد مدة التعافي على شدة الإصابات الأخرى التي تعرض لها اللاعبين في مفصل الركبة.

غياب محمد عبد المنعم عن كأس العالم

دخل الأهلي في مفاوضات لاستعارة لاعبه السابق عبد المنعم، خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويعود محمد عبد المنعم، ما بين شهر سبتمبر حتى نوفمبر، وهكذا لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس العالم للأندية.

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