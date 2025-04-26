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نيس يعلن عن إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي

03:23 م السبت 26 أبريل 2025
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كتب - محمد الميموني:

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم السبت، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عبدالمنعم قد سقط خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وشارك عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الحالي بـ18 مباراة بواقع 1328 دقيقة لعب.

ويذكر أن نيس يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 78 نقطة.

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نادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم إصابة محمد عبد المنعم
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