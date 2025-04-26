واجه ريال مدريد وحصد برونزية كأس العالم.. من هو كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز؟

كتبت-هند عواد:

يوم 7 فبراير العام الماضي 2024، أعلن بيراميدز التعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ليتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وبعد ما يقرب من عام وشهرين (444 يوما)، يقترب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من تحقيق إنجازا تاريخيا في الكرة المصرية، بداية من تصدره للدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بطل النسخة الماضية الأهلي، مرورا بالوصول إلى نهائي كأس مصر، وأخيرا قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي.

مسيرة كرونسلاف يورتشيتش كلاعب

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ولد يوم 26 نوفمبر 1969 (55 عاما)، وبدأ مسيرته كلاعب عام 1991، ضمن صفوف فريق جرادانسكي الكرواتي، وتنقل بين عدة أندية من بينها بيفرين الألماني ودينامو زغرب الكرواتي.

وكان كرونسلاف يورتشيتش، من ضمن أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب كرواتيا في كأس العالم 1998، الذي توج بالميدالية البرونزية آنذاك، وقرر اعتزال كرة القدم في منتصف عام 2002، واتجه إلى التدريب عام 2007، بتولي تدريب فريق سلافين بيلوبو في الدوري الكرواتي.

مسيرة كرونسلاف يورتشيتش كمدرب

تولى كرونسلاف يورتشيتش تدريب عدة أندية منذ عام 2007، كما أنه كان المدرب المساعد لمنتخب كرواتيا، من يوليو 2012 حتى نوفمبر من نفس العام.

وفي المنطقة العربية، كان يورتشيتش منسق إدارة المواهب المملكة العربية السعودية من ديسمبر 2017 حتى يناير 2018، بعدها تولى تدريب النصر الإماراتي، وقاد الفريق في 8 مباريات.

وطوال مسيرة يورتشيتش التدريبية، كانت فترته داخل الأندية قصيرة، إذ أن أطول فترة قضاها مع فريق كان بيراميدز، بواقع 73 مباراة، يليه دينامو زغرب بـ57 مباراة.

وأثناء تدريبه دينامو زغرب الكرواتي، واجه ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، في دوري أبطال أوروبا 2011، وخسر مباراة الذهاب بهدف نظيف والعودى بستة أهداف مقابل هدفين.

بطولات كرونسلاف يورتشيتش كمدرب

حقق كرونسلاف يورتشيتش 6 بطولات طوال مسيرته التدريبية (حتى الآن)، من بينها الدوري الكرواتي 3 مرات، والدوري الإماراتي، وكأس كرواتيا وكأس السوبر الكرواتي.

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