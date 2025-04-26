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شكوك حول مشاركة مبابي مع ريال مدريد أمام برشلونة

01:13 م السبت 26 أبريل 2025
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    أحتفال مبابي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي
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    مبابي
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    كليان مبابي
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    مبابي
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود شكوك حول مشاركة النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد، كيليان مبابي قميص ناديه أمام نظيره برشلونة.

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة عند الحادية عشر من مساء اليوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن مبابي تحسنت حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحله خلال مباراة أرسنال بدوري أبطال أوروبا وشارك رفقة الفريق بالتدريبات الجماعية مساء أول أمس الخميس.

ولا يريد الجهاز الفني والطبي لفريق ريال مدريد استعجال عودة اللاعب في ظل عدم اكتمال شفائه لذا تحوم الشكوك حول مشاركته باللقاء.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور النهائي على حساب ريال سوسيداد، فيما تأهل برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد.

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