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موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

12:37 م السبت 26 أبريل 2025
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كتب - محمد الميموني:

يواجه النصر السعودي نظيره الياباني يوكوهاما إف مارينوس، اليوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال 2024/25.

موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء على ملعب "الأمير عبدالله" وتنقل عبر قناة ssc sport 1 HD.

وكان النصر قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على نظيره استقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في الإياب بعد التعادل سلبيًا في الذهاب.

يذكر أن السعودية تستضيف منافسات الأدوار النهائية من دور ي أبطال آسيا للنخبة.

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النصر السعودي يوكوهاما إف مارينوس دوري أبطال آسيا
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