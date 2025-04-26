موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

كتب - محمد الميموني:

يواجه النصر السعودي نظيره الياباني يوكوهاما إف مارينوس، اليوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال 2024/25.

موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء على ملعب "الأمير عبدالله" وتنقل عبر قناة ssc sport 1 HD.

وكان النصر قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على نظيره استقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في الإياب بعد التعادل سلبيًا في الذهاب.

يذكر أن السعودية تستضيف منافسات الأدوار النهائية من دور ي أبطال آسيا للنخبة.