موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
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كتب - محمد الميموني:
يواجه النصر السعودي نظيره الياباني يوكوهاما إف مارينوس، اليوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال 2024/25.
موعد مباراة النصر و يوكوهاما مارينوس
وتقام المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء على ملعب "الأمير عبدالله" وتنقل عبر قناة ssc sport 1 HD.
وكان النصر قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على نظيره استقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في الإياب بعد التعادل سلبيًا في الذهاب.
يذكر أن السعودية تستضيف منافسات الأدوار النهائية من دور ي أبطال آسيا للنخبة.
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