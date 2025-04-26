"الأسوأ يُسكت الأفضل".. كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا فوز صن داونز على الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

تناولت الصحف والمواقع الجنوب أفريقية، خبر تأهل صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد التعادل مع الأهلي في إياب نصف النهائي.

Africanfootball

قال موقع " Africanfootball"، إن صن داونز وبيراميدز تأهلا إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، وضمن الأول مكانه في البطولة بعد تعادله 1-1 مع حامل اللقب الأهلي في مباراة قوية ومتكافئة على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

news24

وصف موقع " news24"، صن داونز بأنه "الأسوأ"، وكتب: "صن داونز "الأسوأ" يُسكت أفضل لاعبي أفريقيا ليقترب من لقب الأفضل في القارة".

وذكر، أن المحاولة الثالثة هي السحر، إذ أن صن داونز يعوض صدمات الماضي ليحجز مكانه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه.

IOL

ذكر موقع " IOL"، أن صن داونز تأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، عن طريق هدف عكسي سجله ياسر إبراهيم، وقال إن لاعبي صن داونز احتفلوا بالهدف كما لو أنهم سجلوه بأنفسهم.

وأشاد بجماهير الأهلي، وكتب: "كان ستاد القاهرة يعج بالهتافات والتشجيعات من جانب 75 ألف مشجع من جماهير الشياطين الحمر، الذين لعبوا دور الرجل الثاني عشر ببراعة طوال المباراة، عندما وقعت الكارثة على البطل القياسي 12 مرة".

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