"تتحدث الإنجليزية".. محمد صلاح ينشر مقطع فيديو طريفا رفقة ابنته كيان

كتبت-هند عواد:

نشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو طريف، رفقة ابنته الصغرى "كيان"، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو رفقة ابنته، التي تحدثت باللغة الإنجليزية، وقالت: "أوقفه.. أوقفه.. أبي أوقفه".

مقطع لطيف جدًا 😂❤️



محمد صلاح مع ابنته كيان 👧🏻😍 pic.twitter.com/al6DaPhT1G — عالم ليفربول (@LFCExtensive) April 25, 2025

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وكتب أحدهم مازحا: "كيان قدوتها رافينها عاملة ضفائر"، وأضاف آخر: "نسبة الشبه 10/10".

ليفربول يقترب من حسم الدوري

بات محمد صلاح قريبا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية في تاريخه رفقة ليفربول، إذ أن الريدز يحتاج لنقطة وحيدة، عندما يواجه توتنهام غدا الأحد.

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