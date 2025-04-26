3 فرق مصرية وفوزعلى الزمالك.. مفارقة في تأهل صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بحثا عن النجمة الثانية.

وأقصى صن داونز الأهلي حامل اللقب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل معه في مباراة الإياب 1-1، وعقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

صن داونز في نهائي أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ

تأهل صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، 3 مرات في تاريخه، مواسم 2001، 2016، 2025، ولم يحقق الجنوب أفريقي اللقب سوى مرة وحيدة على في عام 2016، على حساب الزمالك.

من المفارقات أن جميع النسخ التي تأهل صن داونز فيها إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كانت أمام فرق مصري.

في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، توج الأهلي بطلا للمسابقة على حساب صن داونز، بعدما تعادل في مباراة الذهاب 1-1، قبل أن يفوز في العودة بثلاثية نظيفة.

وفي المرة الثانية التي تأهل فيها صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حقق اللقب الوحيد في مسيرته، بالفوز على الزمالك 3-1، وفي النسخة الحالية يضرب الفريق موعدا مع بيراميدز في النهائي.

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