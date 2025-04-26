كتب - يوسف محمد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي أمس بهدف لكل فريق.

وصعد فريق صن داونز إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مستغلا قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما نجح في التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، قبل أن يعود ويتعادل بهدف لمثله في القاهرة.

وواصل المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعدما فشل في تحقيق أي فوز على حساب صن داونز، منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وخاض كولر أمام صن داونز 6 مباريات من قبل، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 لقاءات ولم يتمكن من الفوز في أي لقاء.

كما فقد المدير الفني السويسري، معادلة رقم الثنائي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وكذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اللذان تمكنا من قيادة المارد الأحمر إلى نهائي هذه البطولة في ثلاث نسخ متتالية من قبل.

وسبق وقاد موسيماني النادي الأهلي، للصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام "2020، 2021، 2022"، فيما تمكن جوزيه من قيادة المارد الأحمر للنهائي في ثلاث نسخ متتالية أعوام "2006، 2007، 2008".

وبالرغم من الوداع الأفريقي، الذي سجله السويسري مارسيل كولر مع الأهلي، إلا أنه حافظ على سلسلته التاريخية، بعدم الهزيمة في 16 مباراة متتالية بالأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال.

وفشل النادي الأهلي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية الأفريقية، التي تتمكن من الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في 17 مناسبة.

وفي السياق ذاته، لم يتمكن الأهلي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة على التوالي، بعدما صعد خلال النسخ الخامسة الأخيرة، أعوام: "2020، 2021، 2022، 2023، 2024".

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