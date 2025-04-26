أكد فريق ريال مدريد الإسباني، على أنه لم يفكر في الانسحاب من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام نظيره فريق برشلونة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعرب عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك، التي أشار خلالها إلى غضبه من الهجوم التي تعرض له خلال الأيام الماضية من قبل قناة ريال مدريد.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة غدا، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ونشر نادي ريال مدريد بيانا رسميا جاء كالتالي: "نظرا للشائعات المنتشرة في الساعات الأخيرة، يعلن النادي أن فريقنا لم يفكر أبدًا في الانسحاب من نهائي الغد".

وأضاف: "يتفهم نادي ريال مدريد أن التصريحات المؤسفة وغير المناسبة للحكام المعينين لهذه المباراة، التي أدلوا بها قبل 24 ساعة من النهائي، لا يمكن أن تلوث حدثًا رياضيًا ذو أهمية عالمية سيتابعه مئات الملايين من الأشخاص، وذلك احترامًا أيضًا لجميع المشجعين الذين خططوا للسفر إلى إشبيلية، ولكل من وصل بالفعل إلى العاصمة الأندلسية".

واختتم: "نعلم أنه يجب أن تسود قيم كرة القدم، رغم العداء والتصريحات العدائية التي ظهرت اليوم مرة أخرى ضد نادينا من قبل هؤلاء الحكام المعينين للنهائي".

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