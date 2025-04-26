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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

12:47 ص السبت 26 أبريل 2025

كرة قدم

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كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة الكثير من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم السبت، إقامة نهائي كأس مصر إسبانيا بين فريقي برشلونة وريال مدريد، في تمام الحادية عشر مساءً.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تشيلسي ضد إيفرتون، 2.30 ظهرا، "بي إن سبورتس 1".

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

ساوثهامبتون ضد فولهام، 5 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

نيوكاسل ضد إبسويتش تاون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

برايتون ضد وست هام، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد فرايبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

كيل ضد مونشنجلادباخ، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

بايرن ميونخ ضد ماينز، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

باير ليفركوزن ضد أوجسبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

فرانكفورت ضد لايبزج، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستراسبورج ضد سانت إيتيان، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

لوهافر ضد موناكو، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ليون ضد ستاد رين، 10.5 دقائق مساءً، "بي إن سبورتس 4".

موعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم

ريال مدريد ضد برسلونة، 11 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس ضد أستون فيلا، 7.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس".

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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي نهائي كأس ملك إسبانيا
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