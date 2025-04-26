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"تعادل الأهلي وفوز بيراميدز".. نتائج مباريات أمس الجمعة

12:32 ص السبت 26 أبريل 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها أكثر من مباراة في الدوريات الأوروبية.

كما شهدت مباريات أمس الجمعة إقامة مباراتين، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا أمس

الأهلي يتعادل مع صن داونز (1-1)

بيراميدز يفوز على أورلاندو بايراتس (3-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

نيس يفوز على باريس سان جيرمان (3-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

هايدنهايم يفوز على شتوتجارت (1-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

الهلال يفوز على جوانجو (7-0)

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نتائج مباريات أمس دوري أبطال أفريقيا الدوري الفرنسي النادي الأهلي تعادل الأهلي وصن داونز
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