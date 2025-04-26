هدف عكسي.. ماذا قدم ياسر إبراهيم ضد صن داونز؟

كتبت-هند عواد:

ودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، في المباراة التي جمعتهما بإياب نصف النهائي.

وتقدم الأهلي في المباراة أمام صن داونز، قبل أن يحرز الضيف هدف التعادل في الوقت القاتل، عن طريق ياسر إبراهيم مدافع الأحمر.

ماذا قدم ياسر إبراهيم أمام صن داونز؟

وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، حصل ياسر إبراهيم على تقييم 6.9، جاءت أرقامه كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة

تصدى لتسديدة

هدف في مرماه

الفوز بالالتحامات الأرضية 4/6

الفوز بالالتحامات الجوية 3/4

0 أخطاء

تمريرات صحيحة 31/40 (78%)

فقد الكرة 11 مرة

كرات طويلة صحيحة 3/7

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى