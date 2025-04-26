موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل
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كتب - محمد القرش:
اشتعلت المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي مع اقتراب انتهاء موسم 2024/25 الجاري.
وتصدر النجم المصري، محمد صلاح، جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 54 نقطة بفضل 27 هدفا، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ولاعب سبورتنج لشبونة جيوكيرس. (وفقا لترانسفير ماركت)
ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي 2025
1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا - 54 نقطة
2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 34 هدفا - 51 نقطة
3. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة
4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 24 هدفا - 48 نقطة
5. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 23 هدفا - 46 نقطة
6. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا - 44 نقطة
7. عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا - 42 نقطة
8. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة
9. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة
10. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 21 هدفا - 42 نقطة
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