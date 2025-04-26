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موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل

07:14 ص السبت 26 أبريل 2025
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    فيكتور جيوكيرس مهاجم لشبونة
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كتب - محمد القرش:

اشتعلت المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي مع اقتراب انتهاء موسم 2024/25 الجاري.

وتصدر النجم المصري، محمد صلاح، جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 54 نقطة بفضل 27 هدفا، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ولاعب سبورتنج لشبونة جيوكيرس. (وفقا لترانسفير ماركت)

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا - 54 نقطة

2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 34 هدفا - 51 نقطة

3. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 24 هدفا - 48 نقطة

5. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 23 هدفا - 46 نقطة

6. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا - 44 نقطة

7. عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا - 42 نقطة

8. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

9. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

10. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 21 هدفا - 42 نقطة

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ترتيب الحذاء الذهبي حمد صلاح مر مرموش يفاندوفسكي بابي يمبيلي
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