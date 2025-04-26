5 ملايين إسترليني تُبقي لاعب ليفربول على دكة البدلاء.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

يجلس المهاجم الأوروجوياني، داروين نونيز، على دكة بدلاء ليفربول منذ 6 مباريات مع الريدز بجميع المسابقات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد انتقال نونيز من بنفيكا إلى ليفربول يتضمن حصول النادي البرتغالي على مبلغ قدره 5 ملايين جنيه إسترليني حال شارك المهاجم في 60 مباراة رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن نونيز شارك في 59 مباراة حتى الآن، حيث تفصل مباراة رسمية واحدة فقط عن حصول نادي بنفيكا على 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يبقي اللاعب على دكة البدلاء.

وانضم نونيز إلى ليفربول في موسم 2022/23 قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

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