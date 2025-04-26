مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
23:00

ريال مدريد

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

5 ملايين إسترليني تُبقي لاعب ليفربول على دكة البدلاء.. ما القصة؟

05:00 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نونيز 5_7
  • عرض 12 صورة
    نونيز 2_4
  • عرض 12 صورة
    نونيز 6_8
  • عرض 12 صورة
    نونيز 3_5
  • عرض 12 صورة
    داروين نونيز
  • عرض 12 صورة
    نونيز 4_6
  • عرض 12 صورة
    داروين نونيز (1)
  • عرض 12 صورة
    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 12 صورة
    نونيز
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وداروين نونيز لاعبا ليفربول
  • عرض 12 صورة
    داروين نونيز لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يجلس المهاجم الأوروجوياني، داروين نونيز، على دكة بدلاء ليفربول منذ 6 مباريات مع الريدز بجميع المسابقات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد انتقال نونيز من بنفيكا إلى ليفربول يتضمن حصول النادي البرتغالي على مبلغ قدره 5 ملايين جنيه إسترليني حال شارك المهاجم في 60 مباراة رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن نونيز شارك في 59 مباراة حتى الآن، حيث تفصل مباراة رسمية واحدة فقط عن حصول نادي بنفيكا على 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يبقي اللاعب على دكة البدلاء.

وانضم نونيز إلى ليفربول في موسم 2022/23 قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

"مهمة صعبة".. أرني سلوت يتحدث عن اقترابه من التتويج بالدوري الإنجليزي

"بعد غياب 215 يومًا".. مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول داروين نونيز بنفيكا الدوري الإنجليزي فريق ليفربول نونيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بخطة الدوائر".. استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (صور)

إعلان

إعلان

فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة