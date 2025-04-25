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هجوم قوي من جماهير الأهلي على مارسيل كولر بعد الخروج من بطولة أفريقيا

09:33 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
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كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالبت جماهير المارد الأحمر المدير الفني، عقب نهاية المباراة بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

ورددت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، هتاف: "يلا يا كولر أمشي".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة ودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي، بعد استفادة صن داونز من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

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