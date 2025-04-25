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خبير تحكيمي سابق يكشف لمصراوي مفاجأة في ركلة جزاء صن داونز الملغية

08:48 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    توفيق السيد الخبير التحكيمي
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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    توفيق السيد
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "صن داونز يستحق ركلة جزاء أمام النادي الأهلي، بسبب وجود إهمال من مدافع الأهلي في التدخل على لاعب صن داونز".

وأضاف: "استدعاء حكم الفار لحكم الساحة هو قرار صحيح، لأن هناك دهس من مدافع الأهلي على قدم لاعب صن داونز".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت يوم السبت الماضي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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الأهلي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا توفيق السيد ضربة جزاء صن داونز
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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا