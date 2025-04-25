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محلل رياضي يعلق على أداء الأهلى أمام صن داونز في الشوط الأول

08:36 م الجمعة 25 أبريل 2025

الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

علق عمر عبدالله المحلل الرياضي، على أداء الأهلي في الشوط الأول أمام نظيره صن داونز في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدوري، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبدالله عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"شوط مميز امتداد لمباراة الذهاب.. الاهلي بيقدم مباراة رائعة في التمركز وغلق زوايا التمرير وعدم السماح لكسر الخطوط وهي أبرز مميزات صن داونز".

وأضاف:"اكثر عيب في الأهلي هو سرعة فقدان الكرة، ‏الأهلي نحتاج يزود وقت الحيازة على الكرة في كل هجمة قدر المستطاع
‏في انتظار آخر الأشواط ان شاء الله".

وكان الفريق الكروي بالنادي الأهلى أنهى الشوط الأول متقدماً بفضل هدف لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

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صن داونز الأهلي عمر عبدالله
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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا